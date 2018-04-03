Жители Подмосковья стали чаще покупать сдвоенные парковочные места

Жители Московской области стали в три раза чаще приобретать сдвоенные парковочные места, рассчитанные на семью. Такие данные приводит компания Urban Group по итогам первого квартала 2018 года.

Доля "семейных" парковочных мест в Московской области площадью от 20 кв. м в общем объеме спроса по итогам года составила порядка 10% против 3,5% годом ранее. При этом жители Подмосковья в два раза чаще стали приобретать и паркинги небольших площадей от 10 до 15 кв. м. Их доля в спросе в 2017 году составила около 20% против 10% в 2016 году. Интерес к стандартным парковочным местам площадью 15-18 кв. м по итогам года снизился на 16,5 %, сообщает Urban Group.

По словам PR-директора Urban Group Олега Быкова, сейчас в Подмосковье заметен разнонаправленный тренд. С одной стороны, количество автомобилей на семью возрастает, с другой стороны, все чаще жители останавливают свой выбор на среднеразмерных машинах, а не кроссоверах. Это влияет на рост популярности машиномест площадью от 18 кв. м, где можно запарковать сразу два автомобиля.

Кроме того, просторные паркинги — это еще и возможность сэкономить семейный бюджет, так как стоимость квадратного метра в этом случае на 20-25% ниже, чем при покупке двух отдельных мест, отметил Олег Быков.