Ввод торговой недвижимости в России снизился на 70%

Годовой показатель строительства торговой недвижимости в России может стать минимальным за последние 15 лет, сообщает компания CBRE. За всё первое полугодие на региональных рынках были открыты всего два качественных объекта.

Как отмечают эксперты, результаты 1 полугодия 2018 года на рынке торговой недвижимости в регионах России показывают рекордное падение ввода торговых помещений в России. С начала года на региональных рынках были открыты всего два качественных объекта: 3-я очередь ТРЦ "БОШЕ" в Старом Осколе и ТЦ "Сказка" в Краснодаре.

По мнению аналитиков, региональный рынок торговой недвижимости характеризуется долгим восстановлением после кризиса 2014 г. В посткризисное время открывались объекты, которые уже находились на высокой стадии готовности. Остальные проекты были заморожены в течение долгого времени из-за сложности привлечения.

По прогнозам экспертов, данная динамика может сохраниться и в 2019 из-за высокого риска переноса даты открытия ряда ключевых проектов: красноярского ТРЦ "Енисей Молл" (105,5 тыс. кв.м) и "Грозный молл" (59 тыс. кв.м) в Грозном на 2020 год.

Тем не менее, новый толчок развитию рынков может дать устаревание ряда ТЦ в городах-миллиониках (к примеру, в Казани). В ближайшие годы мы можем увидеть выход на рынок новых проектов и реконцепцию старых ТЦ, подчеркивают эксперты.

Тем не менее, как узнала "Правда.Ру", во второй половине 2018 года к открытию заявлено 9 качественных ТЦ в региональных городах. Общая арендопригодная площадь новых объектов составляет 254 тыс. кв.м, что составляет 91% от общего объема ожидаемых к открытию качественных торговых площадей на конец 2018.

Общий кризис повлиял и на уровень вакантности торговых площадей в столице. Как писала ранее "Правда.Ру", по итогам I полугодия 2018 г. уровень вакантных площадей в профессиональных ТРЦ Москвы составил 7,5%, что ниже аналогичного показателя "год-к-году" на 2,5 п.п.

До конца года с учетом прогнозируемого активного заполнения новых ТРЦ и высокой доли подписанных договоров аренды, а также переноса открытия части проектов с 2018 на 2019 гг., уровень вакантности торговых площадей может снизиться еще на 1,5 п.п. до 6%, что станет минимальным показателем за последние 4 года.