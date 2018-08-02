Пятая часть новостроек приходится на апартаменты

Доля апартаментов на первичном рынке жилой недвижимости столичного мегаполиса составила 20,2% от суммарной площади объектов, сообщает компания Est-a-Tet.

Сегодня на рынке жилья в Москве представлено всего 8,6 тыс. апартаментов в 114 проектах. Из них 24 проекта — реконструкция зданий. Как узнала "Правда.Ру", почти половина апартаментов относится к сегменту бизнес (48,6%), доля премиум-класса составила 26,1%.

Большую долю составляют апартаменты с бюджетом более 25 млн рублей (25,3%).По данным Est-a-Tet, основной объем относится к апартаментам до 49,9 кв.м (39,3%). Самая значительная часть апартаментов традиционно сосредоточена в ЦАО (40,1%) и СВАО (19,7%), третье место занимает САО (19,4%).

Как писала ранее "Правда.Ру", больше половины апартаментов (51%) приобретается с использованием ипотеки. Наибольшее число покупателей — жители Москвы (62%). Доля клиентов из России составляет 21%, из Подмосковья — 17%.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений — люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться. Новый законопроект призван установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания, в жилые.