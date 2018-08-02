Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Аренда в отелях Москвы резко подорожала

Экономика » Недвижимость

Средний тариф посуточной аренды в столице увеличился за полгода на 48% и достиг 11,2 тыс. руб., сообщает компания JLL.

По итогам 1-го полугодия Москва может похвастаться 72%-й загрузкой качественного гостиничного номерного фонда (а это более 30 тыс. номеров). Для сравнения: в Санкт-Петербурге загрузка отелей составила менее 55%, нарастив тариф только на 16% (до 8,8 тыс. руб.).

Как выяснила "Правда.Ру", оба рынка за 1-ю половину года увеличили среднюю доходность своих гостиниц в расчете на занятый номер: Москва — на 52% (до 7,7 тыс. руб.) в Санкт-Петербурге намного скромнее — на 10% (до 4,7 тыс. руб.).

Как отмечают аналитики, самыми загруженными в Москве январе-июне этого года были отели высокого, эконом и верхнего предела среднего сегментов (78, 77 и 76% соответственно). Характерно, что высокий ценовой сегмент показал самый активный рост в загрузке — на 6,4 п.п. выше предыдущего года. А лидером по увеличению тарифа был люксовый сегмент, нарастивший показатель на 73% (30 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге максимальной загрузки достигли также гостиницы высокой ценовой категории: они продали за 1-е полугодие 69% номеров, что на 1 п.п. больше прошлого года.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ Татьяны Веллер, самый низкий абсолютный показатель был зафиксирован в самом недорогом из наблюдаемых сегментов — среднем.

"Похоже, групповые и чувствительные к цене туристы, являющиеся целевой аудиторией этих отелей, на фоне подъема цен во время чемпионата мира и предшествовавших ему месяцев предпочли еще более бюджетные варианты размещения: хостелы, частные квартиры, мини-отели", — отметила Татьяна Веллер.

Арестован бывший гендиректор Urban Group ﻿ Арестован бывший гендиректор Urban Group ﻿

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы отель Москва гостиница недвижимость Санкт-Петербург
Обсудить
Актуальная аналитика
Интервью
Рынок недвижимости ждет стагнация – Алексей Перлин
Криптобиржи
Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP
Партии
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Новости Все >
Соцсети "похоронили" биатлонисток за побег на Украину
США проиграют в санкционной войне с Турцией
Россиянам предложат отменить выход на пенсию и докупать трудовой стаж
Coinbase ускорила платежи для инвесторов из Великобритании
Аренда в отелях Москвы резко подорожала
Обама помог МИД России посмеяться над собой
В ошейнике тюремного кота ФСИН найдены наркотики
Накрыло правосудием: женщина задержала грабителя собой
Крупнейшие банки тестируют решение LedgerConnect
Россиянам разрешат возвращать кредитные товары
Читательский топ
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
В Киеве сообщили о последней надежде на остановку "Северного потока - 2"
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам

Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.

Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Общество
Дышать пока бесплатно: какие запреты вступили в силу 1 августа
Экономика
В "Нафтогазе" похвалились мощным ударом по "Газпрому"
Белоруссия
Россия решила навести порядок в Белоруссии и закрывает границу
Политика
Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"

Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.

Project Syndicate: "Путина нужно скидывать через олигархов"
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Прибалтика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Мир
Власть призналась, почему списывает долги не россиянам, а странам
Дальний Восток
В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы

В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.

В Китае начали запрещать похороны и отнимать гробы
Когда власть против всего народа
Правительство
Когда власть против всего народа
Единая Россия
СМИ: рейтинг "Единой России" пробил политическое дно
Мир
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Любовь Степушова Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии? Любовь Степушова Соломон Соловьев Кто позировал для статуи Свободы и раскрашивал небо? Соломон Соловьев Василий Амирджанов Госсистема США: шаловливым рукам нужна голова Василий Амирджанов
Комментарии
Готова ли Россия к смене власти в Казахстане и Белоруссии?
Россиянам предложат отменить выход на пенсию и докупать трудовой стаж
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Россия может выключить базы НАТО простым рубильником
Украина готовится разворовать $250 млн на оборону от США
Докторов и медсестер хотят сажать за врачебные ошибки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Словаки решились признать Крым частью России
Купайтесь всухую! В День ВДВ по всей России выключили фонтаны
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Ходорковского ждет допрос об убийстве журналистов в ЦАР
Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США
Россияне копят злость на власть, чтобы взять вилы?
Израиль официально предупредил Иран о войне
Новости Армении
Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?

Атака Армении на ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны, сказал "Правде.Ру" армянский политолог Арман Бошян.

Армения атаковала ОДКБ. Из каких побуждений?
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
Новости Африки
Какой компромат на Путина можно найти в ЦАР?
В США предложили дружить с Россией против Китая
США и Канада
В США предложили дружить с Россией против Китая
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Украина
"Украина - не Россия": национальная идея как аутотренинг
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Мир
Ленин может отправить Ассанжа на электрический стул
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Евросоюз
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ