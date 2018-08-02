Аренда в отелях Москвы резко подорожала

Средний тариф посуточной аренды в столице увеличился за полгода на 48% и достиг 11,2 тыс. руб., сообщает компания JLL.

По итогам 1-го полугодия Москва может похвастаться 72%-й загрузкой качественного гостиничного номерного фонда (а это более 30 тыс. номеров). Для сравнения: в Санкт-Петербурге загрузка отелей составила менее 55%, нарастив тариф только на 16% (до 8,8 тыс. руб.).

Как выяснила "Правда.Ру", оба рынка за 1-ю половину года увеличили среднюю доходность своих гостиниц в расчете на занятый номер: Москва — на 52% (до 7,7 тыс. руб.) в Санкт-Петербурге намного скромнее — на 10% (до 4,7 тыс. руб.).

Как отмечают аналитики, самыми загруженными в Москве январе-июне этого года были отели высокого, эконом и верхнего предела среднего сегментов (78, 77 и 76% соответственно). Характерно, что высокий ценовой сегмент показал самый активный рост в загрузке — на 6,4 п.п. выше предыдущего года. А лидером по увеличению тарифа был люксовый сегмент, нарастивший показатель на 73% (30 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге максимальной загрузки достигли также гостиницы высокой ценовой категории: они продали за 1-е полугодие 69% номеров, что на 1 п.п. больше прошлого года.

По словам руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL в России и СНГ Татьяны Веллер, самый низкий абсолютный показатель был зафиксирован в самом недорогом из наблюдаемых сегментов — среднем.

"Похоже, групповые и чувствительные к цене туристы, являющиеся целевой аудиторией этих отелей, на фоне подъема цен во время чемпионата мира и предшествовавших ему месяцев предпочли еще более бюджетные варианты размещения: хостелы, частные квартиры, мини-отели", — отметила Татьяна Веллер.