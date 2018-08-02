PROESTATE 2018: объединяя профессионалов

19-21 сентября 2018 года в Москве состоится XII международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE, где ведущие игроки рынка недвижимости традиционно собираются для обсуждения актуальных проблем отрасли в формате построения открытого конструктивного диалога.
XII международный инвестиционный форум PROESTATE — площадка, где ведущие игроки рынка недвижимости традиционно собираются для обсуждения актуальных проблем отрасли в формате построения открытого конструктивного диалога.
Представители федеральных и региональных властей примут активное участие в форуме: форум пройдёт при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Москвы. Соорганизаторами выступят Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и Департамент развития новых территорий города Москвы.
В составе концепции форума — комплексная деловая программа, включающая более 50 информативных и насыщенных мероприятий. В рамках этой программы участники форума детально анализируют текущее состояние рынка недвижимости — от правовых инициатив, определяющих градостроительную политику российского рынка, до вопросов финансирования, развития и управления конкретными проектами.
Подробнее с обновленной программой вы можете ознакомиться на сайте.
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