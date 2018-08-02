PROESTATE Media Awards засветит журналистов

19 сентября 2018 г состоится вручение ежегодной Всероссийской премии PROESTATE Media Awards 2018.

Оргкомитет Международного инвестиционного форума PROESTATE приглашает журналистов, освещающих рынок коммерческой недвижимости, темы строительства, развития жилищной сферы и городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и управления жилищным фондом принять участие в этом знаковом событии!

Заявку на участие могут подать журналисты, работы которых были опубликованы в печатных изданиях, на лентах информагентств, интернет-порталах, вышли в теле- или радиоэфире в период с 15 сентября 2017 года по 15 августа 2018 года. Попробовать свои силы можно в 17 номинациях.

Победителю Премии в номинации вручается памятный приз и почетный диплом.

По завершении церемонии награждения в Radisson Royal Hotel Moscow состоится Cocktail party, где гостей ожидают приятная атмосфера, изобилие разнообразных коктейлей, фуршет и торжественная программа.

Участие в премии для представителей СМИ бесплатно!

Подробнее о премии https://clck.ru/DyAQ2

Зарегистрироваться на Cocktail party в качестве гостя https://clck.ru/Dtqha