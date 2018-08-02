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Источник Правда.Ру

Арестован бывший гендиректор Urban Group ﻿

Экономика » Недвижимость

Савеловский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Urban Group и входящей в группу компании "Ивастрой" Андрея Пучкова, пишут "Ведомости".

Экс-гендиректор девелоперской компании обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Максимальное наказание по статье ст. 201 ч. 2 УК РФ — до 10 лет лишения свободы, подчеркивает газета.

Сообщается, что Пучков арестован заочно — он объявлен в международный розыск. Защита Пучкова обжаловала арест.

Ранее СМИ сообщали об уголовном деле, возбужденном в отношении руководства "Ивастроя". Компания собрала с дольщиков 6,7 млрд руб. на достройку ЖК "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья, но так и не ввела его в эксплуатацию. По предположениям наблюдателей, на действия менеджмента компании мог также пожаловаться основной владелец Urban Group Александр Долгин.

Как писала ранее "Правда.Ру", проблемы у одного из крупнейших подмосковных застройщиков начались более месяца назад. Сначала Росреестр заблокировал регистрацию ДДУ. Позже Сбербанк, ссылаясь на риски у Urban Group, отозвал у компании аккредитацию по ипотечным программам. По разным оценкам, у компании от 15 тыс. до 20 тыс. дольщиков.

"Правда.Ру" также сообщала, что правительство Московской области участвует в реализации проекта и намерено совместно с Фондом защиты прав граждан выполнить обязательства, взятые перед дольщиками компанией Urban Group, а также обеспечить завершение строительства социальных объектов. При этом отмечается, что объекты будут достроены в соответствии с проектными декларациями, которые существовали на тот момент, когда люди приобретали жилье.

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Темы арест Urban Group дольщики Подмосковье недвижимость Андрей Пучков строительство
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