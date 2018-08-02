Подмосковная "загородка" увеличила продажи

Продажи на первичной "загородке" Подмосковья выросли за год на 38%, однако число сделок остается ниже показателей докризисного 2013-го на 11%, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.

По итогам второго квартала в новостройках Московской области было совершено 4073 сделки. Этот на 38% больше показателя аналогичного периода 2017 года (2960 продаж).

Как узнала "Правда.Ру", набольшим спросом пользовались участки без подряда (УБП) (65% покупателей). На квартиры в малоэтажных домах (МЖД) пришлось 22% сделок. На таунхаусы и дуплексы — 7%. И, наконец, 6% — на коттеджи.

Эксперты отмечают, что если сравнить предпочтения клиентов на "загородке" с прошлым годом, то становится очевидно серьезное увеличение популярности УБП — на 12 п.п. (в 2017-м их приобрели в 53% случаев), и существенное снижение спроса на "малоэтажку" — на 9 п.п. (ранее в этом сегменте был заключен 31% сделок). Востребованность коттеджей и блокированных домов изменений почти не претерпела.

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, в росте спроса в весенне-летний период видны предпосылки к стабилизации рынка.

"С другой стороны, темпы продаж в поселках остаются низкими, а приток сделок идет в основном за счет недорогих УБП. Даже популярная недавно "малоэтажка" теряет свои позиции, поскольку люди все чаще выбирают жилье в многоквартирных домах", — подчеркнул Дмитрий Таганов.

Как писала ранее "Правда.Ру", несмотря на то, что больше всего от кризиса пострадал формат коттеджей, средний чек покупки в этом сегменте вырос на 62% — до 22 млн руб., что говорит о дефиците доступных объектов.