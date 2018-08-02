Завершен монолитный этап работ по строительству жилого комплекса "Династия" в районе Третьего транспортного кольца на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Как узнала "Правда.Ру", ЖК "Династия" возводится в промзоне на территории бывшего Хладокомбината №7.
По информации девелопера этого проекта Sezar Group, работы идут с опережением графика, завершается устройство внутренних и наружных стен. Строители начали монтаж инженерного оборудования. На конец августа запланирован монтаж фасадов.
Сообщается, что общая площадь участка застройки ЖК "Династия" — 4,9 га, из которых 2 га займут дворы в виде парка отдыха в миниатюре. "При этом все подземное пространство займет паркинг", — подчеркнул председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
По словам главы ведомства, на бывших промзонах реализуется важное требование к новым объектам — создание сбалансированной среды для жизни, где жилые дома сочетаются с развитой инфраструктурой и рекреационной зоной.
Как писала ранее "Правда.Ру", из 18,8 га промышленных территорий Москвы планируется реорганизовать 12,5 га, и в перспективе в промзонах может быть построено 21,8 млн кв.м нового жилья. Освоение промзон затронет преимущественно ЮВАО, ЮАО, ВАО и САО.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Необходимо прекратить изображать всех богатых россиян в одном цвете.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
Обозреватель американского консервативного издания предлагает дружить с Россией против Китая. Этим он оправдывает политику Трампа, называя ее "пророссийской".