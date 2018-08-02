ЖК "Династия" опережает график

Завершен монолитный этап работ по строительству жилого комплекса "Династия" в районе Третьего транспортного кольца на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как узнала "Правда.Ру", ЖК "Династия" возводится в промзоне на территории бывшего Хладокомбината №7.

По информации девелопера этого проекта Sezar Group, работы идут с опережением графика, завершается устройство внутренних и наружных стен. Строители начали монтаж инженерного оборудования. На конец августа запланирован монтаж фасадов.

Сообщается, что общая площадь участка застройки ЖК "Династия" — 4,9 га, из которых 2 га займут дворы в виде парка отдыха в миниатюре. "При этом все подземное пространство займет паркинг", — подчеркнул председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По словам главы ведомства, на бывших промзонах реализуется важное требование к новым объектам — создание сбалансированной среды для жизни, где жилые дома сочетаются с развитой инфраструктурой и рекреационной зоной.

Как писала ранее "Правда.Ру", из 18,8 га промышленных территорий Москвы планируется реорганизовать 12,5 га, и в перспективе в промзонах может быть построено 21,8 млн кв.м нового жилья. Освоение промзон затронет преимущественно ЮВАО, ЮАО, ВАО и САО.