Столичной программе реновации исполнился год

Столичной программе реновации исполнился год. За это время власти города создали Московский фонд реновации для контроля над проектированием новых домов, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительство г. Москвы.

Для воплощения программы реновации жилья городские власти утвердили финансирование программы в размере 400 млрд рублей и начали переселение первых жителей в рамках этого проекта.

Ровно год назад президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации фонда Москвы. По итогам голосования жителей в нее вошло более 5 тыс. ветхих домов — почти 70% московских домов этого типа, говорится в сообщении.

Первая программа сноса пятиэтажек индустриального периода домостроения стартовала в конце 1990-х годов. В нее было включено 1722 дома. Осталось расселить 34.

Перед запуском новой программы столичные власти предприняли шаги по максимальному информированию участников реновации и москвичей в целом об этапах реновации.

В префектурах представители властей и строительные эксперты начали разъяснять жителям проблему ветхости их жилья и аварийности несущих конструкций.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, большинство пятиэтажек индустриального периода домостроения морально и физически устарели. Речь идет о старых фундаментах, разошедшихся стенах, провисших балконах и инженерных коммуникациях, которые замурованы в стены, так что их невозможно отремонтировать.

Отмечается, что власти Москвы определили, что "столицей" программы реновации станет юго-восточный район Кузьминки. Он стал лидером по количеству вошедших в программу домов — реновации подлежат 284 здания.

Напомним, что программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Сейчас в программу включен 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв.м).

Ранее сообщалось, что первые двадцать восемь домов, специально спроектированных для программы реновации жилья в Москве построят в 2019 году. Для реализации программы реновации уже подобраны 242 стартовые площадки.