Движение по новому Крылатскому мосту открыто

Открыто движение по Крылатскому мосту через Москву-реку на южном участке Северо-Западной хорды, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил строителей за работу и поздравил с победой сборной России по футболу в матче Чемпионата мира со сборной Испании. "Посвящаем запуск победе нашей сборной", — отметил С. Собянин.

Сообщается, что Крылатский мост входит в состав участка строящейся Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Для удобства пешеходов сделан широкий тротуар. С вводом Крылатского моста прилегающая улично-дорожная сеть разгрузится на 30%.

"Большая часть объектов Северо-Западной хорды построена. Сегодня открыли Крылатский мост — дублер старого моста. Теперь транспорт идет по трем полосам в одном направлении. Попасть в Хорошово-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филеский парк стало проще", — подчеркнул Сергей Собянин.

2,4 км дорог построено в рамках строительства Северо-Западной хорды на участке от Ленинградского шоссе с выходом через ул. Нижние Мневники на ул. Крылатская.

По словам главы сотличного стройкомплекса Марата Хуснуллина, открытие Крылатского моста улучшит дорожную ситуацию для 500 тыс. москвичей.

"За последние годы здесь была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники и Крылатская, построен боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту. Кроме того, построили разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной", — сказал М. Хуснуллин.