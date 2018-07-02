Столичные власти решили продлить метро до аэропорта Внуково. Станция может расположиться на расстоянии 600 метров от аэропорта, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.
Проект планировки территории с трассировкой нового участка Калининско-Солнцевской линии метро до "Внуково" будет утвержден в 2019 году. Станция метро около аэропорта "Внуково" откроется через три года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Буквально недавно мы приняли решение о продлении линии метро от Рассказовки до Пыхтино и до Внуково", — сказал С. Собянин на встрече с коллективом аэропорта.
Мэр напомнил, что в Рассказовку метро придет уже очень скоро, сейчас на участке ведутся пуско-наладочные работы.
"Дальше уже сделаем камеру съезда в сторону "Внуково", проектируем эту линию. Я думаю, в течение лет трех построим эту линию, и "Внуково" будет единственным аэропортом в нашей стране, который будет иметь собственное метро", — подчеркнул С. Собянин.
Сообщается, что вся транспортная система в районе Солнцево, Переделкино, Рассказовки и Внуково будет изменена с учетом ввода новой линии метро. На новом участке протяженностью около 5 км планируется разместить две станции -"Пыхтино" и "Внуково".
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