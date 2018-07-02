Только надежные банки будут работать с дольщиками — Медведев﻿

Требования к банкам, через которые с 1 июля 2019 года застройщики будут привлекать деньги дольщиков, будут очень жесткими, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

С июля 2019 года в России договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут, а привлекать средства граждан девелоперы смогут только с помощью спецсчетов в банках, которые будут залогом при открытии кредитной линии, говорится в сообщении.

Воспользоваться средствами, поступившими на спецсчета, застройщики смогут только после того, как передадут ключи от квартир покупателям.

По словам премьер-министра, должен быть осуществлен переход на использование так называемых эскроу-счетов для размещения денег самих дольщиков.

"На первом этапе это добровольное решение будет, но мы исходим из того, что через год такого рода переход уже будет обязательным", -подчеркнул Дмиорий Медведев.

Он также отметил, что требования к банкам, которые смогут держать такие счета, будут очень жесткими.

"С застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры, им предстоит кредитовать стройку в течение нескольких лет. До момента передачи квартир покупателям, деньги на счетах, которые должны открываться, будут заморожены", — сказал Медведев.