Требования к банкам, через которые с 1 июля 2019 года застройщики будут привлекать деньги дольщиков, будут очень жесткими, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
С июля 2019 года в России договоры долевого участия в прежнем виде заключаться не будут, а привлекать средства граждан девелоперы смогут только с помощью спецсчетов в банках, которые будут залогом при открытии кредитной линии, говорится в сообщении.
Воспользоваться средствами, поступившими на спецсчета, застройщики смогут только после того, как передадут ключи от квартир покупателям.
По словам премьер-министра, должен быть осуществлен переход на использование так называемых эскроу-счетов для размещения денег самих дольщиков.
"На первом этапе это добровольное решение будет, но мы исходим из того, что через год такого рода переход уже будет обязательным", -подчеркнул Дмиорий Медведев.
Он также отметил, что требования к банкам, которые смогут держать такие счета, будут очень жесткими.
"С застройщиками будут работать только надежные, финансово устойчивые структуры, им предстоит кредитовать стройку в течение нескольких лет. До момента передачи квартир покупателям, деньги на счетах, которые должны открываться, будут заморожены", — сказал Медведев.
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