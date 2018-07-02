К концу года аналитики компании Knight Frank прогнозируют рекордно низкие показатели ввода в эксплуатацию новых офисных объектов за последние 10 лет — 250 тыс. кв.м.
Как отмечают эксперты, по итогам I полугодия 2018 года на рынке качественной офисной недвижимости Москвы было введено в эксплуатацию 42 тыс. кв.м офисных площадей, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом почти 90% объемов новых офисов было введено в эксплуатацию в I квартале 2018 года.
По мнению аналитиков, несмотря на двукратный рост объемов нового строительства в I полугодии 2018 года, по итогам года ожидаются рекордно низкие показатели ввода в эксплуатацию новых офисных объектов за последние 10 лет — около 250 тыс. кв.м.
По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, столь низкие показатели нового строительства стали следствием кризиса на рынке офисной недвижимости в 2014 — 2016 гг., когда ставки аренды активно снижались после пиковых значений по итогам 2014 года. Соответственно, многие девелоперы отложили реализацию новых проектов до восстановления рынка, подчеркнул Константин Лосюков.
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