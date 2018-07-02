Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с мнением жителей поселка ЛМС в Новой Москве по застройке территории, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Вороновское поселение, п. ЛМС, вл. 1-1 (ТАО) для корректировки перечня видов разрешенного использования.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, решение государственно-земельной комиссии принимается с учетом мнения жителей, высказанного на публичных слушаниях.
Отмечается, что для участка площадью 0,8 га предлагается исключить из перечня видов разрешенного использования "тяжелую промышленность", "автомобилестроительную промышленность", "нефтехимическую промышленность", "целлюлозно-бумажную промышленность", "склады".
Таким образом, на участке можно будет разместить объект суммарной поэтажной площадью 7 600 кв. метров, который возможно использовать для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности, для производства строительных материалов и конструкций, а также для размещения постоянных или временных гаражей.
Участок планируется реализовать на торгах, сообщает пресс — служба Москомстройинвеста.
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