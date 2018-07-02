Новостройки рядом с бизнес-центрами относятся к "элитке"

Почти 90% всех новостроек в радиусе 1 км от крупнейших столичных бизнес-центров относятся к высокобюджетному сегменту, говорится в исследовании "Метриум" и CBRE.

Как отмечают эксперты, подавляющее большинство новостроек, рядом с которыми расположено по несколько бизнес-центров, относятся к премиум-классу и элитному сегменту.

По данным компании CBRE, в Москве сегодня представлено около 60 введенных в эксплуатацию бизнес-центров класса А и B площадью 50 тыс. кв.м и более. Их суммарная арендопригодная площадь составляет 5,32 млн кв.м.

Больше всего крупных бизнес-центров находится в центре столицы — в ЦАО сосредоточено 23 объекта суммарной арендопригодной площадью 2 млн кв.м. Это 37,6% от общей площади всех рассматриваемых деловых комплексов. 10 из них относятся к ММДЦ "Москва-Сити" (1,11 млн кв.м).

На втором месте идет ЮАО с девятью объектами площадью 722,8 тыс. кв.м (13,6%). Третья строчка у ЗАО — 7 бизнес-центров площадью 563,6 тыс. кв.м (10,6%).

Половина всех бизнес-центров площадью свыше 50 тыс. кв.м относится к классу A. Их суммарная арендопригодная площадь составляет 51,4%. В классе B+ представлено около 20 деловых комплексов площадью 1,75 млн кв.м (32,9%). В категорию B- попадают 7 проектов площадью 673,6 тыс. кв.м (12,7%). Еще в двух объектах представлены корпуса разных классов.

По мнению аналитиков, покупка жилья в пешей доступности от места работы — это не только возможность существенно сэкономить время на дороге, но и выгодная инвестиция: недвижимость в центре деловой жизни можно сдавать в аренду сотрудникам бизнес-центров. Однако позволить себе такие вложения могут далеко не все инвесторы в силу высокого порога входа.