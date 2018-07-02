Новый технопарк появится в промзоне "Курьяново"﻿

Бизнес-инкубатор планируется создать на территории промышленной зоны Курьяново на Юго-Востоке Москвы. Его площадь составит 32 га, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

На заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы, возглавляемой Мэром Москвы Сергеем Собяниным, были одобрены изменения в правила землепользования и застройки города Москвы (ППЗ) в отношении территории производственной зоны № 57 "Курьяново".

Как говорится в материалах Москомстройинвеста, территория промзоны занимает площадь почти в 32 га. На ней расположены в основном объекты производственно-складского назначения, среди которых деревообрабатывающий комбинат, а также объекты административного назначения и гаражи.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы предполагает присвоение земельным участкам, входящим в территорию промзоны "Курьяново", дополнительного вида разрешенного использования "бизнес-инкубатор, технопарк; производство".

В поясняющих документах Москомстройинвеста говорится, что в настоящее время, согласно ПЗЗ, территория со статусом КРТ №28, 29 имеет в качестве вида разрешенного использования "производство", КРТ №30, 31 — "предпринимательство".

Отмечается, что проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории производственной зоны "Курьяново" будет вынесен на публичные слушания.