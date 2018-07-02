Жилье составляет 80 % вложений россиян в недвижимость Кипра

С 2015–2018 г. г. наблюдается 20% прирост объема инвестиций в экономику Кипра, при этом 80% российских инвестиций в недвижимость — это покупка жилья, сообщает компания Consulco.

Как отмечают эксперты, основными причинами для покупки жилья инвесторы называют желание пользоваться преимуществами Шенгенской зоны (38%) и европейским образованием (29%), а также более благоприятным климатом (19%).

По мнению аналитиков, Кипр является одним из самых привлекательных регионов Европы для российских граждан. Это связано с дружелюбным отношением местного населения к россиянам и более развитой экономикой. Покупка жилья здесь становится не только выгодной инвестицией, но и возможностью получить гражданство.

По данным Consulco, в период с 2014–2017 год количество сделок в Лимасоле выросло на 179%, а в Пафосе на 190%. Средний формат сделок составляет 500 -700 тыс. евро за квартиру.

По словам генерального директора Consulco Дмитрия Хенкина, россияне являются одним из ключевых инвесторов в экономику Кипра. Об этом свидетельствует официальная статистика.

Устойчивый рост объема инвестиций на 10-15% в год в экономику Кипра сохранится в ближайшие годы, что обеспечивает инвесторам гарантированную прибыль от вложений, подеркнул Дмитрий Хенкин.