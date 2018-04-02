Самая дешевая квартира в Крыму с видом на море - в Севастополе

Севастополь оказался курортом Крыма с самой низкой стоимостью жилой недвижимости с видом на море. К такому выводу пришли аналитики агентства ЦИАН, которые составили рейтинг самых дешевых вторичных квартир, расположенных в прибрежных городах полуострова.

Студию площадью 12 "квадратов" можно приобрести в Севастополе всего за 1,3 млн руб. В квартире выполнен косметический ремонт, она оборудована кондиционером, в ней есть балкон с видом на воду, уточняет ЦИАН.

"Серебро" получил Коктебель, где минимальный бюджет покупки жилья у моря составляет 1,35 млн рублей. Это стоимость апартаментов площадью 19 кв. м. Лот расположен в охраняемом жилом комплексе в 150 метрах от моря.

На третьем месте - Алушта. В нескольких метрах от береговой линии здесь можно приобрести квартиру площадью 20 кв. м в эллинге всего за 1,45 млн рублей. Данному объекту не помешал хотя бы косметический ремонт. Но отсутствие "свежей" отделки сполна окупается видом с балкона: морские волны плещутся прямо под ним, сообщает ЦИАН.

В Керчи и Судаке стоимость квартир уже приближается к двум с половиной миллионам рублей. По данным аналитиков, недвижимость в этих городах — самое доходное жилье на российских курортах. Его доходность составляет 8,3% и 8,1% соответственно, а вернуть вложенные в недвижимость деньги можно за 12 лет.