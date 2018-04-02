"Рекорды рынка недвижимости 2018": акции от девелоперов

Специально к весенним выставкам, которые традиционно проводятся в период "высокого сезона" на рынке недвижимости, девелоперские компании подготовили смелые акции, приятные подарки и эксклюзивные скидки для покупателей квартир, сообщают организаторы премии "Рекорды рынка недвижимости 2018".﻿

Так, например, девелоперская компания "Гранель" дарит 15% скидку однофамильцам кандидатов в президенты РФ. Группа "Эталон" предоставляет скидку от 5 до 15% покупателям в зависимости от проекта и характеристик выбранной квартиры. Кроме того, в компании дарят дополнительную скидку 1% активным покупателям, которые опубликуют видеоролик, аргументирующий приобретение квартиры в проекте девелопера, говорится в сообщении.

Компания "Лидер Инвест" предоставляет в своих проектах сидку в размере до 10% для любителей района, а также выгодные условия ипотечного кредитования со ставкой от 6%. Особенно щедра на подарки компания "Галс-Девелопмент". Девелопер дарит покупателям весеннюю скидку 12% на ограниченный пул квартир и апартаментов в проектах бизнес-класса "Наследие", "Искра-Парк" и "Достояние". Так, в городском квартале "Искра-Парк" к продаже предлагаются апартаменты от 37 до 130 кв. метров. В жилом квартале "Достояние" можно приобрести квартиры площадью от 42 до 257 кв. метров, в том числе эксклюзивные панорамные пентхаусы с зимним садом и террасой, а в жилом квартале "Наследие" — классические квартиры от 44 до 136 кв. м.

Как подчеркнула руководитель премии "Рекорды рынка недвижимости" Анна Маркина, организаторы уверены, что финалисты и победители премии также предложат своим потенциальным покупателям щедрые скидки и подарки. Благодаря таким событиям, как профессиональные конкурсы и выставки покупатели получают возможность приобрести квартиру своей мечты на самых интересных и выгодных условиях.