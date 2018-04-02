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Источник Правда.Ру

Количество сделок с жильем в Москве в 2018 году увеличится на 50%

Экономика » Недвижимость

Эксперты прогнозируют к концу 2018 года увеличение на 50 % количества сделок на московском вторичном рынке жилья. По мнению аналитиков компании "ИНКОМ-Недвижимость", изменение конъюнктуры будет определяется комплексом экономических причин и новыми обстоятельствами развития рынка жилья.

По словам Директора Департамента вторичного рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость" Сергея Шломы, на сегодняшний день определены основные причины восстановления динамики купли-продажи на "вторичке".

Прежде всего, это сохранение низкого уровня инфляции. По итогам 2017 года она составила абсолютный минимум в истории современной России — 2,5 % (при целевом значении 4 %), отмечают аналитики.

Второй фактор — снижение ключевой кредитной ставки Центробанка РФ. На текущий момент она составляет 7,25 %. Прогноз на конец 2018 года — 6,75 %.

Третий — повышение доступности ипотечного кредитования: за три года ставки по ипотеке на "вторичке" снизились в среднем на 9,6 %.

Еще один решающий фактор — завершение периода снижения цен на вторичное жилье. По данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, за три года с декабря 2014-го средняя цена предложения на московском вторичном рынке жилья снизилась на 9 % — и это только то, как скорректировали свои ожидания продавцы. Реальная цена продажи упала в среднем на 23 %.

Эксперты говорят о постепенном выходе экономики России из рецессии: если в 2015 и 2016 годах наблюдалось снижение ВВП (по данным Росстата, -2,8 % и -0,2 % соответственно), то в 2017-м отмечена положительная динамика в размере 1,5 %. Умеренное продолжение экономического роста ожидается и 2018 году: по прогнозу Минэкономразвития, на уровне 2,1 %. Улучшение экономической ситуации, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на все товары, в том числе и на недвижимость.

Темы жилье Москва экономика недвижимость строительство Минэкономразвития рынок недвижимости
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