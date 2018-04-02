Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Москва заработает на проектах ТПУ 23 млрд. рублей

Экономика » Недвижимость

Москва заработает около 23 млрд. рублей от реализации первых шестнадцати проектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в городе, сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Уже найдены инвесторы для реализации проектов ТПУ. Их суммарная стоимость составила свыше 2,79 млрд. рублей. Городской бюджет получит в виде арендных платежей за земельные участки на период реализации этих проектов транспортно-пересадочных узлов более 20 млрд. рублей, отметил А. Суниев.

По словам Альберта Суниева, "Мосинжпроект" привлек инвестиции к коммерческим проектам ТПУ "Селигерская", ТПУ "Рассказовка", ТПУ "Лефортово", ТПУ "Павелецкая" (1-й этап), ТПУ "Дмитровская", ТПУ "Пятницкое шоссе" (1-й этап), ТПУ "Парк Победы", ТПУ "Технопарк" (2-й этап), ТПУ "Тропарево" (1-й этап), ТПУ "Фонвизинская", ТПУ "Ховрино" (1-й этап), ТПУ "Люблино", ТПУ "Хорошевская".

В этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания. При этом, на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируется выставить 10 коммерческих проектов в составе транспортных хабов, отметил А. Суниев.

Он напомнил, что действующая в Москве градостроительная политика направлена на формирование и развитие полицентричной структуры мегаполиса — создание новых точек деловой и общественной активности за пределами исторического центра российской столицы. Всего московская система транспортно-пересадочных узлов будет насчитывать 253 объекта.

Темы город проект Москва аренда транспорт недвижимость строительство
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 02.04 - идеалисты
Советское наследие
Как немец Иван спасал Россию
Формула небес
Астролог: рожденные 01.04 благородны
Читательский топ
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Турция напала на Францию
Аналогов нет: в России представили первый образец уникального ЗРК
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Мир
Доскакались: генпрокурора Украины не пустили в США
Власть
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Европа
Турция напала на Францию
Экономика
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы

Бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал, что будет со Штатами, если они заморозят российские активы.

Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Власть
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Общество
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Спорт
Проснулся: Гарри Каспаров призвал к бойкоту ЧМ-2018 в России
Общество
Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".

Аман Тулеев попросил Путина об отставке через Сеть
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Мир
На Москву: Евросоюз проверит все дороги на проходимость для танков НАТО
Общество
В России ликвидировали невостребованную профессию
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 02.04 - идеалисты Соломон Соловьев Юрий Кондратьев Как немец Иван спасал Россию Юрий Кондратьев Игорь Буккер Жуть Средневековья: роды в гробу Игорь Буккер
Комментарии
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
Первоапрельская статья про русских вызвала панику в Шотландии
Ученые сделали кровь человека ядом для комаров
Чем ответила Россия на "ввод миротворцев" Порошенко
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
СМИ: глава ВТБ Костин попался на спонсировании Украины
"Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой"
Экс-посол РФ рассказал, что будет, если США заморозят российские активы
Таджикистан решил "потягаться" с Москвой и закрыл небо
Есть машина, лодка или куры? Прожиточный минимум не получишь!
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
В Россию прилетели комары-менингитчики
Британия решилась санкционировать госдолг России
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Олигархи трепещите: Навальный вас сдал
Лондон еще ответит за провокацию с "делом Скрипаля"
Швеция ввела авианалог за любой перелет
Порошенко ратует за проведение футбольных матчей в Мариуполе
Пенсионерка погибла от упавшей на голову льдины
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался