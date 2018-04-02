Москва заработает на проектах ТПУ 23 млрд. рублей

Москва заработает около 23 млрд. рублей от реализации первых шестнадцати проектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в городе, сообщил в понедельник первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

Уже найдены инвесторы для реализации проектов ТПУ. Их суммарная стоимость составила свыше 2,79 млрд. рублей. Городской бюджет получит в виде арендных платежей за земельные участки на период реализации этих проектов транспортно-пересадочных узлов более 20 млрд. рублей, отметил А. Суниев.

По словам Альберта Суниева, "Мосинжпроект" привлек инвестиции к коммерческим проектам ТПУ "Селигерская", ТПУ "Рассказовка", ТПУ "Лефортово", ТПУ "Павелецкая" (1-й этап), ТПУ "Дмитровская", ТПУ "Пятницкое шоссе" (1-й этап), ТПУ "Парк Победы", ТПУ "Технопарк" (2-й этап), ТПУ "Тропарево" (1-й этап), ТПУ "Фонвизинская", ТПУ "Ховрино" (1-й этап), ТПУ "Люблино", ТПУ "Хорошевская".

В этом году предполагается подготовить проекты планировок 23 ТПУ, а 15 проектов будут направлены на публичные слушания. При этом, на открытый электронный аукцион для привлечения частных инвестиций планируется выставить 10 коммерческих проектов в составе транспортных хабов, отметил А. Суниев.

Он напомнил, что действующая в Москве градостроительная политика направлена на формирование и развитие полицентричной структуры мегаполиса — создание новых точек деловой и общественной активности за пределами исторического центра российской столицы. Всего московская система транспортно-пересадочных узлов будет насчитывать 253 объекта.