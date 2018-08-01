Арендные ставки на Тверской упали на 20%

В I полугодии 2018 г. на ул. на ул. Тверской зафиксировано самое высокое падение верхней границы арендных ставок среди основных центральных торговых коридоров Москвы (внутри Садового кольца), сообщает компания Knight Frank.

Как отмечают аналитики, в июле верхняя граница ставок на Тверской составила 45-160 тыс. руб. за 1 кв.м в год, снизившись на 20%, обогнав таким образом Садовое кольцо (6%), Арбат (13%) и Столешников переулок (10,7%).

По словам директора направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктории Камлюк, Тверская улица постепенно становится пешеходной улицей и туда стремятся книжные и интерьерные магазины, продуктовые, одежные ритейлеры, салоны красоты, кафе.

"Данные арендаторы имеют меньшую выручку, чем операторы, ориентированные на автомобилистов, соответственно, они изначально договариваются с собственниками помещений о более низкой арендной ставке", — подчеркнула Виктория Камлюк.

Наиболее высокие запрашиваемые ставки аренды на сегодняшний день зафиксированы в помещениях в Столешниковом переулке и на улицах Кузнецкий мост, Никольская и Тверская (на участке от ст.м. "Охотный Ряд" до ст.м. "Пушкинская"). Максимальные значения колеблются от 160 тыс. руб. до 250 тыс. руб. за 1 кв.м в год.

Как ранее писала "Правда.Ру", арендаторы прежде всего обращают внимание на Садовое кольцо, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции. Здесь за первое полугодие вакантность снизилась до 9,5% (на 2,3 процентных пункта).

Рост вакансии на Садовом кольце наблюдался с 2015 года по 2017 гг. из-за отмены парковки и проведения программы "Моя улица". За 2,5 года объем свободных площадей увеличился в 3 раза, достигнув пикового показателя 20,3% летом прошлого года.

После завершения реализации программы по благоустройству улиц в конце 2017 года на Садовом кольце было зафиксировано значительное сокращение доли свободных площадей до сегодняшнего уровня.