Жилье премиум-класса подешевело на 15,5%

В июле в столичных новостройках премиум-класса квадратный метр стоил почти 400 тыс. рублей, сообщает компания Est-a-Tet. Эксперты отметили снижение цены за квартал в размере 8%. За год показатель снизился на 15,5%.

Как узнала "Правда, Ру", элитный сегмент, напротив, показал незначительный рост до 811,8 тыс. руб. за кв.м (3,7%). Причем основным спросом пользовались трехкомнатные квартиры. Практически все сделки совершались без применения ипотечного кредитования — либо по 100% оплате, либо в рассрочку.

Самая высокая средняя цена на элитную недвижимость отмечена в Тверском районе. Здесь стоимость квадратного метра составляет почти 1,6 млн руб. за кв.м. На втором месте идет Басманный район — 1,5 млн руб. за "квадрат". Самая низкая цена отмечена в районе Раменки (600 тыс. руб. за кв.м).

В премиум-классе самое дорогое жилье в Пресненском районе (690 тыс. руб. за кв. м). На втором месте район Дорогомилово (545 тыс. руб. за кв.м). И замыкает тройку Замоскворечье с ценами на уровне 510 тыс. руб. за кв. м.

Как писала ранее "Правда.Ру", в первой половине 2018 года столичные застройщики продали квартир премиум-класса на 47% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество реализованных в I полугодии 2018 года лотов премиум-класса составило 973. Показатель существенно вырос относительно предыдущего периода - рост составил 35%, а относительно аналогичного периода 2017 года - 47%. Лидерство по продажам жилья премиум-класса по-прежнему остается за Пресненским районом, где было реализовано 32% от общего числа проданных лотов.