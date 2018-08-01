19-21 сентября 2018 года в Москве состоится XII международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE, где ведущие игроки рынка недвижимости традиционно собираются для обсуждения актуальных проблем отрасли в формате построения открытого конструктивного диалога.
Представители федеральных и региональных властей примут активное участие в форуме: форум пройдёт при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Москвы. Соорганизаторами выступят Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и Департамент развития новых территорий города Москвы.
В составе концепции форума - выставочная экспозиция, деловая программа (более 50 мероприятий), обучающая программа, профессиональные премии, property-туры, рейтинги и вечерние мероприятия.
В рамках деловой программы участники форума комплексно анализируют текущее состояние рынка девелопмента - от правовых инициатив, определяющих градостроительную политику российского рынка, до вопросов финансирования, развития и управления конкретными проектами.
Обучающая часть деловой программы PROESTATE - это уникальная возможность почерпнуть знания от ведущих мировых экспертов рынка недвижимости.
Неотъемлемая часть форума - это конкурсная программа, победа в которой дает конкурентные преимущества на рынке и признание профессиональной аудитории. Программа включает в себя 5 профессиональных премий. В этом году в рамках форума впервые состоится PROESTATE & CRE FEDERAL AWARDS - результат слияния двух значимых премий в области коммерческой и жилой недвижимости на одной площадке.
Партнерами международного инвестиционного форума PROESTATE в 2018 году выступили: группа компаний Спектрум, девелоперская группа «Сити-XXI век», семейство компаний Kaskad Family, SRV, EST Group, Деловой союз судебных экспертов, Profitbase, AECOM, группа компаний «Интеко», ODIN, PRO.RENT, MarketCall, сеть рабочих компаний «Ключ», группа компаний «Маркетинг-консультант», строительная компания «Легион», BnMAP.pro, SKLADMAN USG.
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