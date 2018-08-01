Студии завоевывают рынок жилья

Доля студий составляет десятую часть сделок в Москве по договорам долевого участия, сообщает bnMAP. pro. Сегодня в строящихся жилых комплексах столицы на продажу выведено более 3 тыс. квартир-студий.

Как узнала "Правда.Ру", по количеству договоров долевого участия, заключенных физическими лицами с мая 2017 по май 2018-го, доля покупок малоформатных лотов (площадью менее 30 кв.м) в общем объеме сделок составила 9%. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению аналитиков, несмотря на достаточно большой объем предложения студий в новостройках, на "вторичке" наблюдает дефицит подобных квартир.

Сегодня продавцы предлагают рассмотреть более 2,4 тыс. вариантов студий. Только 230 таких квартир расположены в домах, построенных между 2013 и 2017 годами. Остальные предложения — малогабаритные квартиры в старом фонде (5-, 9-, 12-, 16-этажные дома), зачастую после перепланировки, отмечают эксперты.

Вторичных студий площадью менее 30 кв. метров выставлено на продажу всего 50 штук. И это включая столичные территории за МКАД.

Эксперты считают, что популярность студий заключается в то, что они пользуются большим спросом на рынке аренды жилья. Благодаря небольшой площади, хорошему состоянию дома и доступной арендной ставке (от 20 тыс. руб. в Новой Москве и от 35 тыс. руб. внутри МКАД), эти предложения быстро уходят с рынка.

Как писала ранее "Правда.Ру", в качестве примера можно рассмотреть вариант аренды студии рядом со станцией метро "Шелепиха" площадью 29,7 кв.м. Ее стоимость составляет 6,1 млн рублей. Предположительная доходность от сдачи в аренду — 9,6% годовых. В натуральном выражении принесёт владельцу 589 тыс. рублей в год. Срок окупаемости данного проекта — 10 лет.