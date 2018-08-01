Доля студий составляет десятую часть сделок в Москве по договорам долевого участия, сообщает bnMAP. pro. Сегодня в строящихся жилых комплексах столицы на продажу выведено более 3 тыс. квартир-студий.
Как узнала "Правда.Ру", по количеству договоров долевого участия, заключенных физическими лицами с мая 2017 по май 2018-го, доля покупок малоформатных лотов (площадью менее 30 кв.м) в общем объеме сделок составила 9%. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению аналитиков, несмотря на достаточно большой объем предложения студий в новостройках, на "вторичке" наблюдает дефицит подобных квартир.
Сегодня продавцы предлагают рассмотреть более 2,4 тыс. вариантов студий. Только 230 таких квартир расположены в домах, построенных между 2013 и 2017 годами. Остальные предложения — малогабаритные квартиры в старом фонде (5-, 9-, 12-, 16-этажные дома), зачастую после перепланировки, отмечают эксперты.
Вторичных студий площадью менее 30 кв. метров выставлено на продажу всего 50 штук. И это включая столичные территории за МКАД.
Эксперты считают, что популярность студий заключается в то, что они пользуются большим спросом на рынке аренды жилья. Благодаря небольшой площади, хорошему состоянию дома и доступной арендной ставке (от 20 тыс. руб. в Новой Москве и от 35 тыс. руб. внутри МКАД), эти предложения быстро уходят с рынка.
Как писала ранее "Правда.Ру", в качестве примера можно рассмотреть вариант аренды студии рядом со станцией метро "Шелепиха" площадью 29,7 кв.м. Ее стоимость составляет 6,1 млн рублей. Предположительная доходность от сдачи в аренду — 9,6% годовых. В натуральном выражении принесёт владельцу 589 тыс. рублей в год. Срок окупаемости данного проекта — 10 лет.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.