Спрос на складскую недвижимость в Санкт-Петербурге восстанавливается, сообщает компания JLL. Лидерами по активности стали производственные компании, доля которых в структуре сделок достигла максимальных 54%.
Как узнала "Правда.Ру", во 2-м квартале совокупный объем купленных и арендованных складских площадей в Санкт-Петербурге составил 94,5 тыс. кв.м. Это стало наибольшим квартальным значением за последний год.
По мнению аналитиков, этому способствовала активизация спроса со стороны производственных компаний: впервые за 1-е полугодие их доля превысила 50% в структуре сделок и достигла рекордных 54%. Общий объем составил 50 тыс. кв.м.
Одним из главных факторов оживления на складском рынке Петербурга эксперты называют рост промышленного производства в 2017 году на 5,5%, за январь-июнь 2018 года — на 3,5%.
По словам руководителя отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Владислава Фадеева, наряду с фармацевтической и пищевой индустриями, показывающими традиционный рост на протяжении нескольких последних лет, развиваются и другие отрасли.
"Так, в числе лидеров по динамике за 1-е полугодие 2018 года находится производство мебели (рост на 27%) и электрического оборудования (на 26%)",- отметил Владислав Фадеев.
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