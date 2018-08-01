Хамовники лидируют по вводу элитных квартир﻿

В Хамовниках реализуется основная часть новостроек элитного сегмента — 46,2% от общего объема по Москве, сообщает компания Est-a-Tet. На втором месте — Раменки.

По данным Est-a-Tet, объем предложения квартир в столичных новостройках элитного и премиум-класса представлен 2,4 тыс. лотами в 49 проектах или 747 корпусах. Таким образом, за квартал объем предложения в этом сегменте вырос на 43%.

Как узнала "Правда.Ру", средний бюджет квартир премиум-класса не превышает 60 млн рублей (86,1% от общего объема предложения). Из них 35,9% приходится на лоты стоимостью 20-39,9 млн рублей. В элитном сегменте основной объем предложения занимают лоты от 60,0 до 99,9 млн рублей (34,7%).

Как отмечают эксперты, основная часть квартир элитного сегмента сосредоточена в районе Хамовники — 46,2%. Второе место занимает район Раменки, где реализуется 19,4% элитного жилья.

Как писала ранее "Правда.Ру", Хамовники традиционно являются самой популярной локацией на рынке московской "элитки". В I полугодии 2018 г. в этом районе проходила каждая пятая сделка. Всего на начало июля 2018 г. на первичном рынке высокобюджетной недвижимости Москвы на продажу было выставлено более 2 450 квартир и апартаментов суммарной площадью 293 тыс. кв.м.