По итогам полугодия средняя стоимость жилья в новостройках в пределах Садового кольца составила почти 130 млн рублей.
По итогам полугодия средняя стоимость жилья в новостройках в пределах Садового кольца составила почти 130 млн рублей, сообщает компания Insigma.
Как отмечают эксперты, за год средний чек лота в строящихся жилых и апартаментных комплексах исторического центра столичного мегаполиса вырос почти в 1,5 раза, а средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 24%.
По данным компании Insigma, лидером по объемам новостроек внутри Садового кольца стал район Якиманка (37% реализуемых лотов). Второе место занимает район Замоскворечье с долей 29%, третье место у Тверского района (13%).
Как узнала «Правда.Ру», самая высокая средняя стоимость «квадрата» в центре Белокаменной зафиксирована в районе Арбат - 1,6 млн рублей. На втором месте идет Пресненский район - 1,5 млн рублей за кв.м. Замыкает тройку Якиманка - 1,2 млн рублей за «квадрат».
Самое бюджетное жилье в новостройках в пределах Садового кольца предлагается в районах Басманный и Таганский - 510 тыс. и 530 тыс. рублей за кв.м соответственно. При этом стоит отметить, что в Басманном районе сегодня реализуются только апартаменты, а в Таганском - исключительно квартиры, отмечают аналитики.
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