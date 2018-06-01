Верховный суд поддержал дольщиков в споре о неустойках

Застройщики не могут ссылаться на недействительность договора уступки дольщиком права на неустойку, защищаясь от ее взыскания, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ по делу Мытищинской строительной компании (МСК), сообщает "Интерфакс".

Как заключил суд, случаи, когда компания не расплатилась ни с цедентом, ни с цессионарием, считаются недобросовестным поведением, и аргумент о недействительности должен быть отклонен, информирует агентство.

Срыв сроков ввода жилья затрагивает значительную часть дольщиков. Согласно статистике Института развития строительной отрасли за III квартал 2017 года, доля жилой недвижимости, сдающейся с просрочками от месяца до года, составляет порядка 60%, а 15,8% новостроек сдаются с переносом сроков ввода на год и более.

Как отмечает "Интерфакс", это весьма болезненная ситуация, поэтому размер неустойки за срыв сроков выведен из сферы договорных отношений и закреплен законодательно. В базовом варианте она составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за день просрочки, а если дольщиком является частное лицо, то увеличивается вдвое.

Кроме того, гражданин имеет право на взыскание с застройщика еще и штрафа по закону о защите прав потребителей, который составляет 50% от взысканной суммы.

Размер потенциальных взысканий, весьма распространенное стремление застройщиков не платить дольщикам за срыв сроков ввода жилья и нежелание последних самим идти в суды породило солидный рынок скупки прав требования участников ДДУ. Но с цессионариями, которые такие права приобрели, застройщики продолжали бороться в арбитражных судах, указывая, что договор цессии должен проходить государственную регистрацию, говорится в сообщении агентства.

Судебная практика была противоречивой, пока в апреле 2018 года ВС не определил, что такая госрегистрация действительно нужна.

Напомним, что президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы отказ от долевого строительства в России состоялся раньше предусмотренного нынешним законодательством срока (июль 2019 года). Власти обсуждают возможность с 2020 года продавать только готовое жилье.