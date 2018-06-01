Реконструкция терминала F в "Шереметьево" начнется в 2021 году

"Шереметьево" приступит к реконструкции международного терминала F в 2021 году. Пропускная способность достигнет 80 млн человек в год, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление гендиректора аэропорта Михаил Василенко.

Для того, чтобы поставить терминал на реконструкцию в 2021 году, надо создать условия для иностранных пассажиров, чтобы была площадь, в которой бы они могли спокойно разместиться, сказал Михаил Василенко, пояснив, что к этому времени уже будет построена вторая очередь терминала С.

"Мы подсчитали вместе с консультантами, что в первую очередь надо построить С-2, а потом поставить на реконструкцию терминал F", — добавил М. Василенко.

По его словам, длительность реконструкции будет зависеть от проектных решений, но составит "не менее года". После этого общая пропускная способность "Шереметьево" достигнет 80 млн человек в год.

Как отмечает "Интерфакс", терминал F ("Шереметьево-2") был построен к московской Олимпиаде 1980 года. Он расположен в южном секторе аэропорта рядом с терминалами D, E и станцией "Аэроэкспресса".

Сообщалось, что "Шереметьево" реализует масштабную долгосрочную программу развития, рассчитанную до 2026 года. Объем инвестиций в инфраструктуру за этот период достигнет $2,565 млрд.

Напомним, что в рамках подготовки к ЧМ-2018 в "Шереметьево" уже введены в эксплуатацию терминал В площадью 110,5 тыс. кв.м, рассчитанный на 20 млн пассажиров ежегодно, межтерминальный переход, автоматизированный комплекс обработки грузов, также завершено строительство "разворотной петли" перед въездом на привокзальную площадь терминалов D, E и F.