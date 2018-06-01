Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Северный дублер Кутузовского проспекта построят за пять лет

Экономика » Недвижимость

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта может начаться в ближайшие месяцы и продлится не более пяти лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время полностью утвержден проект маршрута северного дублера Кутузовского проспекта. Я думаю, что в ближайшие дни будет объявлен подрядчик", — сказал М. Хуснуллин. По его словам, работы могут начаться уже в ближайшие месяцы.

"Это очень сложный проект, на строительство таких дорог уходит около пяти лет. Мы будем помогать инвесторам, надеюсь, сроки строительства сократятся", — добавил глава столичного стройкомплекса.

Он подчеркнул, что городские власти со своей стороны полностью подготовили территорию для строительства новой дороги, освободили ее от временных сооружений, а также перенесли инженерные сети.

"Работа по освобождению участков под строительство новой трассы проделана колоссальная. На протяжении будущего дублера Кутузовского проспекта демонтировано 2 тыс. гаражей, временных сооружений, сараев и других построек", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, открытие северного дублера Кутузовского проспекта значительно улучшит транспортную ситуацию на западе столицы, а также улучшит транспортную доступностью делового центра "Москва-Сити".

Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным.

Акции вандализма, которые совершали "борцы с искусством"
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы недвижимость дороги Москвы строительство дублер Кутузовского
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
А что Россия? Выгодна ли Москве "война" Трампа с Европой
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Диалоги
Выбрать, подготовить, вырастить семена и не нарваться на мошенников
Читательский топ
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Новости Все >
Учитель труда уволился после известия, что он устанавливал видеокамеры в школьных туалетах
Бешеная собака укусила ребенка в лоб
Трамп в посудной лавке: США разрушают ВТО
В Чите уничтожили польские яблоки
Украина ворует газ у России. У Украины воруют газ украинцы
В США на пляже полицейские избили девушку. Видео
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Украина
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Власть
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Украина
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
США и Канада
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Мир
Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии
Любовь Степушова Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ? Любовь Степушова Василий Амирджанов Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 01.06 привлекательны Соломон Соловьев
Комментарии
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Секретные переговоры Израиля и Ирана. Что стало известно
ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США
Задавив пенсионера, кортеж Порошенко сбил ребенка
Экономист: почему высшее образование вредно
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
ИноСМИ: Россия даже не сверхдержава, а империя
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Экономист: почему высшее образование вредно
Секретные переговоры Израиля и Ирана. Что стало известно
ЕС сократил финансирование Польши после известия о базе США
Майкл Снайдер: Трамп объявил войну всему миру
С провалившим чемпионат мира тренером сборной России заключили контракт
Задавив пенсионера, кортеж Порошенко сбил ребенка
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену

Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".

Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался