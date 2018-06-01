Северный дублер Кутузовского проспекта построят за пять лет

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта может начаться в ближайшие месяцы и продлится не более пяти лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время полностью утвержден проект маршрута северного дублера Кутузовского проспекта. Я думаю, что в ближайшие дни будет объявлен подрядчик", — сказал М. Хуснуллин. По его словам, работы могут начаться уже в ближайшие месяцы.

"Это очень сложный проект, на строительство таких дорог уходит около пяти лет. Мы будем помогать инвесторам, надеюсь, сроки строительства сократятся", — добавил глава столичного стройкомплекса.

Он подчеркнул, что городские власти со своей стороны полностью подготовили территорию для строительства новой дороги, освободили ее от временных сооружений, а также перенесли инженерные сети.

"Работа по освобождению участков под строительство новой трассы проделана колоссальная. На протяжении будущего дублера Кутузовского проспекта демонтировано 2 тыс. гаражей, временных сооружений, сараев и других построек", — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, открытие северного дублера Кутузовского проспекта значительно улучшит транспортную ситуацию на западе столицы, а также улучшит транспортную доступностью делового центра "Москва-Сити".

Северный дублер Кутузовского проспекта пройдет от "Москва-Сити" до МКАД с выходом на Молодогвардейскую развязку. Будут предусмотрены въезды-выезды в самом "Сити" и на пересечении с улицей Барклая. В целом дорога протяженностью 11 км станет продолжением дороги в обход Одинцово, тем самым город получит выезд из центра. Проезд по дублеру будет платным.