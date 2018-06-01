Москва упорядочила правила землепользования и застройки

Утвержден порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в пятницу.

"Постановлением правительства Москвы утвержден порядок направления и рассмотрения предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы", — заявила Ю. Княжевская.

По ее словам, в постановлении детально прописана процедура внесения изменений в ПЗЗ, а также изложен порядок подачи заинтересованными лицами предложений о внесении изменений и перечень необходимых документов для их рассмотрения.

Как пояснила руководитель Москомархитектуры, любая градостроительная деятельность может осуществляться только в строгом соответствии с градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки.

"Для изменения действующих для данной территории градостроительных регламентов необходимо инициировать процедуру внесения изменений в документ градостроительного зонирования. В скором времени через личный кабинет можно будет зайти на портал госуслуг, заполнить интерактивную форму заявления с предложениями о внесении изменений в ПЗЗ и отправить её с помощью электронно-цифровой подписи. Заявление будет рассмотрено в установленные сроки и принято решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ или отклонении предложений с обязательным указанием причин", — пояснила Ю. Княжевская.

Как сообщалось, правила землепользования и застройки были утверждены в Москве в марте 2017 года. Любая градостроительная деятельность может осуществляться только в рамках принятых ПЗЗ — они определяют, что можно и что нельзя строить в какой-либо зоне, каковы максимальные параметры строительства. В частности, разработка проектов планировки территории возможна только в соответствии с ПЗЗ.