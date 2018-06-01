Новый участок Северо-Восточной хорды запустят ко Дню города

Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Дмитровского шоссе до Фестивальной улицы планируется запустить в сентябре, ко Дню города, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"В настоящее время этот участок хорды готов на 90%, мы планируем запустить его в сентябре, возможно, ко Дню города", - сказал П.Аксенов.

Он отметил, что на протяжении этого участка построены семь эстакад, мост через реку Лихоборка, а также путепровод на пересечении с железной дорогой.

По словам П.Аксенова, запуск движения по этому участку позволит перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на Ленинградское и Дмитровское шоссе, а также северную часть МКАД.

"Кроме этого новый участок улучшит условия движения транспорта в Головинском районе, районах Коптево и Тимирязевский", - отметил П.Аксенов.

СВХ пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.

Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.

Работы по строительству одного из наиболее сложных участков Северо-Восточной хорды - от Ярославского до Дмитровского шоссе планируется начать в конце этого - начале следующего года.