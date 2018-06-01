Эстакада свяжет западную и восточную хорды в 2018 году

Первую разворотную эстакаду, связывающую Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, планируется запустить в октябре этого года. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"В настоящее время завершаются работы по строительству разворотной эстакады на пересечении Северо-Восточной и Северо-Западной хорд в районе Большой Академической улицы. Мы планируем в октябре ее запустить", — сказал П. Аксенов.

Он отметил, что запуск движения по новой эстакаде позволит автомобилистам съехать с одной хорды на другую, не выезжая на Дмитровское шоссе. Глава департамента пояснил, что связка на пересечение двух хорд будет состоять из нескольких эстакад. Разворотная станет первой из запущенных в эксплуатацию. Полностью связка будет введена позже.

Как ранее сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, завершить строительство эстакады-связки Северо-Западной и Северо-Восточной хорд от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе планируется до конца следующего года. Протяженность новой эстакады составит около 400 м. Также предстоит построить съезд с Большой Академической улицы на Северо-восточную хорду и боковой проезд вдоль путей Октябрьской железной дороги.