Цены на элитное жилье вернулись на уровень декабря 2017

Цены на элитные новостройки столицы с начала 2018 года снизились всего на 0,5%, что соответствует уровню конца 2017 года, сообщает компания Point Estate.

В мае элитный квадратный метр в Москве стоил в среднем 658 тыс. руб., снизившись с декабря 2017 г. на 0,5%. Долларовый эквивалент цены соответствовал $10 580 за кв.м (по среднему курсу доллара ЦБ РФ за май 2018 г. — 62,23 руб. за доллар), что на 6% ниже, чем в конце 2017 г., отмечают эксперты.

По данным Point Estate, в мае 2018 г. самые высокие цены были зафиксированы на Патриарших прудах (часть Пресненского района). Квадратный метр здесь предлагался в среднем за 1 738 тыс. руб., а квартиры и апартаменты выставлялись на продажу в среднем за 376 млн руб.

На втором месте по уровню цен оказался район "Золотая миля" (часть района Хамовники) с ценами 1 274 тыс. руб. за квадратный метр и 223 млн руб. за лот.

Самое доступное элитное предложение находилось в районе Мещанский — 541 тыс. руб. за кв.м. Квартиры и апартаменты в этом районе предлагались в среднем за 47 млн руб., сообщает Point Estate.

Средний бюджет предложения в мае 2018 г. составил 79 млн руб. ($1,3 млн). Снижение относительно декабря 2017 г. составило 0,1% (-6% в долларах). Квартиры предлагались на продажу за 92,4 млн руб. ($1,5 млн), апартаменты — за 67,2 млн руб. ($1,1 млн).

Минимальная стоимость элитного жилья в мае 2018 г. составила 14,4 млн руб. Максимальные бюджеты предложения превышали 1 млрд руб.

По словам управляющего партнера компании Point Estate Ирины Калининой, относительная ценовая стабильность на первичном элитном рынке объясняется совокупностью двух факторов. С одной стороны, в этом году рынок пополнился большим объемом предложения, относящимся к более доступному премиальному сегменту и с традиционно более низкими ценами, что не могло не повлиять на среднерыночную цену предложения. С другой — это снижение компенсировалось ростом цен в давно реализующихся проектах, подчеркнула Ирина Калинина.