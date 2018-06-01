«Опалиха парк» и «Малая Истра» остались без ипотеки

Сбербанк отозвал аккредитацию по выдаче ипотеки на покупку квартир в нескольких корпусах жилых комплексов (ЖК) "Малая Истра" и "Опалиха парк", строящихся группой "Промсервис", пишет "Коммерсант".

Как отмечает газета, Urban Group оказался не единственным застройщиком, лишившимся аккредитации Сбербанка. Госбанк прекратил оформление ипотеки для нескольких корпусов подмосковных проектов "Опалиха парк" и "Малая Истра" группы "Промсервис".

Сообщается, что выдача Сбербанком ипотечных кредитов в "Малой Истре" приостановлена в трех из 20 домов.

Напомним, что ЖК "Опалиха парк" располагается на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске. Проект предусматривает строительство на 19 га пяти домов. Девелопером выступает ООО "Авест".

Если крупные банки отзывают у застройщика аккредитацию, это прямое подтверждение, что компания находится в зоне повышенного риска, пишет "Коммерсант", ссылаясь на мнения экспертов. Такой радикальный шаг может привести к банкротству компании и появлению новых обманутых дольщиков. Эта проблема актуальна, в том числе, и для Подмосковья.

По данным властей региона, сейчас официально насчитывается 7,6 тыс. таких соинвесторов. За пять лет в Московской области было достроено 120 проблемных объектов с привлечением более 50 млрд руб. внебюджетных средств, отмечает "Коммерсант".