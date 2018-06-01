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Продажу недостроенного жилья в России могут запретить

Экономика » Недвижимость

Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Через два года власти могут полностью запретить продажу недостроенного жилья, пишут "Ведомости".

Газета сообщает, что президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче. У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства, отмечают "Ведомости".

Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. Но президент требовал сделать это раньше, уже в этом году. Обсуждалась и возможность с 2020 г. продавать только готовое жилье: через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья, пишет газета.

Напомним, что поправки в закон о долевом строительстве были приняты в 2017 году. По новому закону с 1 июля 2019 г. застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после предоставления квартиры покупателю.

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Темы Россия недвижимость строительство поправки в закон президент России долевое строительство
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