Эксперты назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в 2019 году

Эксперты по вопросам трудоустройства назвали самые востребованные профессии в 2019 году. Своим прогнозом аналитики поделились со СМИ.

По мнению экспертов, без работы не останутся разработчики мобильных приложений, трудящиеся над системами iOS и Android. При этом качественных специалистов в данной сфере намного меньше, чем предложений работы. Большой конкуренции среди разработчиков не отмечается. Средняя заработная плата по Москве оценивается в 130-140 тысяч рублей, а максимальный заработок достигает 300 тысяч рублей.

Спрос увеличится и на дизайнеров мобильных интерфейсов. На данный момент в сфере уже присутствует небольшая конкуренция: на одну вакансию в среднем откликаются 2-3 человека. Зарабатывают дизайнеры от 110 до 120 тысяч рублей, а максимум достигает до 250 тысяч рублей.

Рост требований к качеству программных продуктов обеспечит работу специалистам по тестированию. Большой конкуренции среди потенциальных соискателей не наблюдается, однако с наступлением 2019 года ситуация может сильно измениться. В столице максимальная заработная плата в данной сфере 250 тысяч рублей. Средний доход варьируется от 80 до 90 тысяч рублей.

Аналитики также отметили ежегодное повышение спроса на специалистов в области ИT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг. Уже сейчас необходимые навыки приносят профессионалам в данной сфере до 250 тысяч рублей.

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