10 трлн рублей на соцрасходы - много или мало?

Денег будет больше. Расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры в рамках нового президентского срока Владимира Путина планируется увеличить на 10 триллионов рублей. Об этом пишет Bloomberg.

При этом, по данным издания, цифра может быть пересмотрена. Между тем, собеседники агентства, которые говорили на правах анонимности, указали, что урезать расходы придется в других областях и искать дополнительные источники дохода. Речь, по их словам, может идти о повышении налогов и введении нового четырехпроцентного налога на продажи.

Все векторы увеличения расходов в России выбраны абсолютно верно. Такое мнение высказал "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

— Социальные расходы и улучшение материального положения россиян, которые работают на государство, — задача очень важная. Она, по сути, определяет будущее отечественного рынка и, наверное, общества.

Поэтому перераспределение денег и использование их в этом направлении правильно. А если говорить о проблеме, которая возникает сразу же после того, как принято такое верное решение, то она называется либеральная бюрократизация таких ведомств, как здравоохранение, образование, а также вся социальная сфера.

Это много бумажек, формальностей, а в случае с работниками науки и образования, которые у нас работают на государство, это еще и постоянный контроль написания бесконечных отчетов, заполнения таблиц.

Люди не исследуют. Они заполняют бумажки. Создан аппарат, который работает с этими бумажками. Он жрет очень много денег, контролирует, придумывает новые формы, новые требования.

Если говорить о налоговых реформах, то у нас нет прогрессивного налога. Есть очень большие налоги на заработную плату тех самых бедных россиян, которые платят 13 процентов налога.

Кроме того, они кучу фискальных отчислений делают — возникает ситуация, когда эти люди бедны еще и потому, что на них очень большое фискальное бремя возложено. Я считаю, что можно взять деньги у обороны.

Чтобы экономика давала больше отдачи, необходимо бросить больше средств на "социалку", чтобы государство дало положительные сигналы и частному сектору. Бизнес понимает, что будет расширение рынка. А значит, люди будут инвестировать и нанимать. Таким образом и гарантирован рост экономики.