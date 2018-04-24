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Источник Правда.Ру

10 трлн рублей на соцрасходы - много или мало?

Экономика » Прогнозы и статистика

Денег будет больше. Расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры в рамках нового президентского срока Владимира Путина планируется увеличить на 10 триллионов рублей. Об этом пишет Bloomberg.

Россия потратит 10 миллиардов рублей на социалку: поможет ли?. 386304.jpeg

При этом, по данным издания, цифра может быть пересмотрена. Между тем, собеседники агентства, которые говорили на правах анонимности, указали, что урезать расходы придется в других областях и искать дополнительные источники дохода. Речь, по их словам, может идти о повышении налогов и введении нового четырехпроцентного налога на продажи.

Все векторы увеличения расходов в России выбраны абсолютно верно. Такое мнение высказал "Правде.Ру" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

— Социальные расходы и улучшение материального положения россиян, которые работают на государство, — задача очень важная. Она, по сути, определяет будущее отечественного рынка и, наверное, общества.

Поэтому перераспределение денег и использование их в этом направлении правильно. А если говорить о проблеме, которая возникает сразу же после того, как принято такое верное решение, то она называется либеральная бюрократизация таких ведомств, как здравоохранение, образование, а также вся социальная сфера.

Это много бумажек, формальностей, а в случае с работниками науки и образования, которые у нас работают на государство, это еще и постоянный контроль написания бесконечных отчетов, заполнения таблиц.

Люди не исследуют. Они заполняют бумажки. Создан аппарат, который работает с этими бумажками. Он жрет очень много денег, контролирует, придумывает новые формы, новые требования.

Если говорить о налоговых реформах, то у нас нет прогрессивного налога. Есть очень большие налоги на заработную плату тех самых бедных россиян, которые платят 13 процентов налога.

Кроме того, они кучу фискальных отчислений делают — возникает ситуация, когда эти люди бедны еще и потому, что на них очень большое фискальное бремя возложено. Я считаю, что можно взять деньги у обороны.

Чтобы экономика давала больше отдачи, необходимо бросить больше средств на "социалку", чтобы государство дало положительные сигналы и частному сектору. Бизнес понимает, что будет расширение рынка. А значит, люди будут инвестировать и нанимать. Таким образом и гарантирован рост экономики.

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Темы налоги экономика России
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