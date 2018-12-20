Население России снова пошло на убыль

Население России сократится первый раз за последние 10 лет. К данным выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов за 2018 год, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.

Впервые подобная ситуация была отмечена ровно десять лет назад. В 2008 году численность россиян сократилась на 10,3 тыс. человек. Ситуация схожа с настоящей тем, что приток мигрантов со всего мира не смог покрыть такое масштабное сокращение населения.

В этом году история в точности повторяется, но масштабы сокращения числа людей стали более внушительными. С начала года и до середины осени из России убыло 180, 5 тыс. человек, в то время, как прирост мигрантов составил почти 102 тысячи. Эксперты отмечают, что с разницей практически в 79 тысяч человек, позитивных изменений к концу года ждать не стоит.

Также Росстат привел статистику стран, граждане которых все реже приезжают в Россию. На первом месте находится Украина. Приток мигрантов из этого государства сократился на 74%, затем идет Узбекистан 70% и Киргизия 40%. Ситуация значительно усугубилась с прошлого года. Показатели миграционного притока в 2017 году были выше на 43%.

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