Подорожает все: на что взлетят цены в 2019 году

19 декабря на официальном сайте Банка России был размещен обновленный доклад о кредитно-денежной политике. Исходя из опубликованной информации, в 2019 году инфляция может дополнительно увеличиться на 0,3-0,4% в связи с повышением акцизных сборов.

Недавнее увеличение налога на добавленную стоимость с 18 до 20% не сыграет на руку российской экономике, а принесет в 2019 дополнительный 1% инфляции. В ЦБ также привели категории товаров, цены на которые вырастут больше всего. В первую очередь подорожают табачные изделия и моторные масла (в среднем на 4,6%). Алкогольная продукция подорожает почти на 1%. Автомобили вырастут в цене на 0,2%.

Представители Центробанка отмечают, что наибольший вклад в повышение инфляции сделал акциз на топливо — почти 0,2%.

Телеграм-канал "Совесть Силуанова" приводит более детальный анализ доклада ЦБ.

"Банк России в докладе о "Денежно-кредитной политике" представил перечень товаров и услуг, которые подорожают больше всего в 2019 году:

Грузоперевозки + 2-8%;

Топливо + 4,6-7,3%;

Сигареты + 4,6%;

Вино + 0,9%;

Автомобили + 0,2%.

Больше всего цены повысятся на товары в отдаленных регионах России, где недостаточно развита логистическая система".

Примечательно то, что сотрудники Банка России определили март и апрель 2019 года как пиковый период, когда показатель инфляции может достигнуть максимальной отметки — 6%. Однако уже в мае, рост инфляции должен замедлиться и по итогам года составить 4%.

Ранее "Правда.Ру" публиковала мнение министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который считает, что Центробанк занизил свой прогноз по инфляции на 2019 год.

Фото: flickr.com

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