"Готовьтесь выживать": кого уволят после Нового года

Как сообщает пресса, "бедный" 2019 год начнется с увольнения россиян, только-только вышедших с новогодних каникул - а тем, кто останется на рабочем месте, придется по-настоящему "пахать". Об этом рассказали работодатели, участвовавшие в общенациональном опросе.

В частности, владельцы крупных и мелких компаний признались, что собираются "пересмотреть показатели эффективности работников" - требуя, чтобы они работали еще больше и эффективнее.

Четверть всех работодателей страны, несмотря на тяжелое положение россиян (взлет цен на все, включая бензин и ЖКХ, а также глобальную закредитованность) намерены сократить штат. Причины простые - "денег нет", кроме того владельцы бизнеса ожидают убытки в связи с ужесточением налогообложения, новым пенсионным и трудовым законодательством.

Как отметили сами работодатели, больше всего увольнений планируется в сферах "маркетинга", медийной среде, а также в продажах, производстве и логистике "продуктов питания". Меньше всего сокращения грозят компаниям, которые заняты оказанием услуг для бизнеса. Увеличивать же штат собираются лишь каждый девятый руководитель.

Для того, чтобы сотрудники работали еще лучше, 33% работодателей из финансовой сферы и IT думает об их обучении, а вот в строительном секторе об этом почти не думают.

"Денег нет, но будут KPI. А кого сокращу - готовьтесь выживать, я вас кредиты брать и семью увеличивать, дорогое жилье снимать и в отпуска ездить вместо накоплений и повышения квалификации не заставлял", - писал в комментариях к опросу один из предпринимателей.

Так, каждый четвертый работодатель решил ввести новую систему премирования работников и пересмотреть ключевые показатели эффективности. Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 12% хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего - компании финансового сектора",- пишут аналитики.

Напомним, что ранее СМИ сообщали про ожидаемый Минтрудом рост безработицы - она взлетит сразу на 38%. Так, по мнению экспертов, "ушлые россияне" отреагируют на увеличение выплат на биржах труда - вставая на учет, чтобы получить в свой бюджет еще около 8000 рублей.

Отметим, что проведенные в 2018 году соцопросы показали - жители провинции заявляли, что для нормальной жизни им нужно 40-65 тысяч рублей в месяц, москвичи же называли суммы от 80 до 250 тысяч рублей. Кроме того, колоссальную популярность получила интернет-дискуссия о том, что если совершеннолетний здоровый мужчина с опытом работы от 5 лет не получает хотя бы 100 000 рублей в месяц за счет основной работы и подработок, его якобы "нельзя назвать мужчиной".