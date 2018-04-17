"Платиновая Унция XVIII": подведен итог работы фармацевтической отрасли за 2017 год

Каждую весну в стране проходит значимое для фармацевтической индустрии событие — проведение Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция".
В течение почти четырех месяцев экспертный совет и организационный комитет рассматривали и обсуждали заявки претендентов на конкурс. И до самого последнего момента — вскрытия конвертов — организаторы конкурса сохраняли интригу относительно программы самой церемонии награждения, да и гости праздника не знали, кто станет лауреатом премии "Платиновая Унция XVIII". И вот 12 апреля отечественный приз "Фарм-Оскар" по номинациям вручен 22 победителям.
По традиции, церемония награждения проходит в зале "Европейский".
"Дорогие друзья, XVIII церемония награждения Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция" считается открытой!" — эти слова Юрия Александровича Крестинского открыли церемонию награждения.
Яркое и красочное шоу, посвященное четырем стихиям природы (огонь, воздух, вода, земля), овации, которыми зал встречает очередного обладателя статуэтки, доставили радость и удовольствие всем гостям праздника.
Отдельные слова благодарности от организаторов конкурса представителям прессы: генеральным информационным спонсорам — "Европейская Медиагруппа" и "Бионика Медиа", которые приняли активное участие в информационной подготовке и освещении церемонии награждения. Прямую трансляцию праздника впервые показали на "Фармвестник-ТВ". А тот, кто не желал общаться с прессой, смог поразвлечься в специальной фотозоне, спонсором которой выступил препарат "Фосфоглиф".
Этот праздник для всех компаний фармотрасли: крупных и мелких, известных и начинающих. И ориентируясь на лауреатов премии, можно будет оценить перспективы и определить направления и цели фармацевтического рынка в России, к которым в современных условиях необходимо стремиться бизнесу в ближайшее время.
О тех, кто в следующем году правильно оценит тренды рынка и уйдет в отрыв от коллег по цеху, мы узнаем на Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция XIX" весной 2019 года.
ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ
"Агенты-003" — официальный спонсор "Платиновая Унция XVIII".
Генеральный спонсор "Благотворительной арт-галереи" — компания "Материя Медика".
Генеральные информационные спонсоры: Европейская Медиагруппа и Бионика Медиа.
Спонсор фотозоны — "Фосфоглиф" (компания "Фармстандарт").
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