"Платиновая Унция XVIII": подведен итог работы фармацевтической отрасли за 2017 год

Каждую весну в стране проходит значимое для фармацевтической индустрии событие — проведение Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция".

В течение почти четырех месяцев экспертный совет и организационный комитет рассматривали и обсуждали заявки претендентов на конкурс. И до самого последнего момента — вскрытия конвертов — организаторы конкурса сохраняли интригу относительно программы самой церемонии награждения, да и гости праздника не знали, кто станет лауреатом премии "Платиновая Унция XVIII". И вот 12 апреля отечественный приз "Фарм-Оскар" по номинациям вручен 22 победителям.

По традиции, церемония награждения проходит в зале "Европейский".

"Дорогие друзья, XVIII церемония награждения Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция" считается открытой!" — эти слова Юрия Александровича Крестинского открыли церемонию награждения.

Яркое и красочное шоу, посвященное четырем стихиям природы (огонь, воздух, вода, земля), овации, которыми зал встречает очередного обладателя статуэтки, доставили радость и удовольствие всем гостям праздника.

Отдельные слова благодарности от организаторов конкурса представителям прессы: генеральным информационным спонсорам — "Европейская Медиагруппа" и "Бионика Медиа", которые приняли активное участие в информационной подготовке и освещении церемонии награждения. Прямую трансляцию праздника впервые показали на "Фармвестник-ТВ". А тот, кто не желал общаться с прессой, смог поразвлечься в специальной фотозоне, спонсором которой выступил препарат "Фосфоглиф".

Этот праздник для всех компаний фармотрасли: крупных и мелких, известных и начинающих. И ориентируясь на лауреатов премии, можно будет оценить перспективы и определить направления и цели фармацевтического рынка в России, к которым в современных условиях необходимо стремиться бизнесу в ближайшее время.

О тех, кто в следующем году правильно оценит тренды рынка и уйдет в отрыв от коллег по цеху, мы узнаем на Всероссийском открытом конкурсе профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая Унция XIX" весной 2019 года.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

"Агенты-003" — официальный спонсор "Платиновая Унция XVIII".

Генеральный спонсор "Благотворительной арт-галереи" — компания "Материя Медика" .

Генеральные информационные спонсоры: Европейская Медиагруппа и Бионика Медиа.