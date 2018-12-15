Россиян ждет серьезный дефицит импортных алкогольных напитков

В начале следующего года жителей России ждет серьезный дефицит импортных алкогольных напитков.

Об этом россиян предупредили компании-импортеры алкогольной продукции. По словам представителей компаний, все дело в переходе на помарочный учет алкоголя. Суть ее, напомним, заключается в том, что в единый государственный реестр производимой и реализующейся на территории страны продукции вносится информация буквально о каждой бутылке со спиртным.

Дело в том, объясняют представители компаний, что товаров со старыми знаками, этикетками и обозначениями у них на складах осталось совсем немного. А новые, необходимые для перехода на помарочный учет алкоголя, никто до сих пор так и не начал печатать, сетуют они. Компании-импортеры алкогольных напитков признаются, что за последние месяцы текущего года им и так пришлось сократить объемы ввоза в страну алкоголя.

Но, успокаивают специалисты россиян, спиртного на новогодние праздники хватит всем. Его дефицит ждет жителей страны ближе к февралю, указывают они.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты дали прогноз относительного того, когда в России исчезнут обычные кнопочные телефоны. Так, по словам специалистов, в 2022 году их в стране уже не будет.

Читайте также:

Алкоголь влияет на восприятие речи и эмоций