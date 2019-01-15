Глава Минфина провозгласил избавление экономики России от "голландской болезни"

Министр финансов Антон Силуанов сделал заявление о том, что экономика России избавилась от "голландской болезни". Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

В данном случае болезнью министр финансов Антон Силуанов называет негативный эффект от влияния укрепления национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в определенном секторе экономики. Министр отмечает, что "выздоровление" было достигнуто с помощью бюджетных инструментов и правил. Так в период подорожания нефти ценовая премия переходит в резервные средства, а в момент понижения цены на нефть деньги возвращаются обратно в экономику.

Первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуантов также пояснил, что происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые не давали стабильности и создавали ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Это заставляло россиян постоянно менять валюту с рублей на доллары и обратно, тем самым приводя к финансовым потерям. Сейчас так, по мнению министра, уже не происходит.

Ранее Правда.Ру писала о том, что Всемирный банк (ВБ) в своем июньском прогнозе позитивно оценил перспективу развития российской экономики на фоне неважных дел на мировом уровне.

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