Бедных и богатых россиян отпустят на пенсию по-разному?

Кто богаче и живет, следовательно, дольше, должен позже выходить на пенсию, чем "бедные" люди , считают эксперты.

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сделали вывод о том, что пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных групп населения. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению экспертов, кто ожидаемо проживет дольше, а как правило, это люди с высоким доходом, должны на пенсию выходить позже. Напротив, те, кто зарабатывают мало и, следовательно, проживут меньше, должны выходить на пенсию раньше.

Так, например, в США 1% наиболее богатых мужчин проживет на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных. Для аналогичных групп женщин этот показатель равен 10 годам. Жители с высоким доходом не только проводят больше лет на пенсии, но и быстрее зарабатывают необходимую для ее выплаты сумму.

ОЭСР указывает, что «бедные» в среднем начинают работать раньше, что дополнительно усиливает неравенство в соотношении лет на пенсии и продолжительности трудовой деятельности. В среднем те, кто зарабатывают мало, проводят на работе больше времени, начиная работать в 18 лет, тогда как работники со средним доходом начинают работать в 20 лет, с высоким - в 24 года. Это в итоге усиливает неравенство в стоимости пенсионного года.

Анализ экспертов ОЭСР основан на данных о пенсионерах Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США. Во всех этих странах возраст выхода на пенсию составляет 65 лет, за исключением женщин в Чили (60 лет) и США (66 лет).

Как сообщала"Правда.Ру" в России реформами правительства Дмитрия Медведева пенсионный возраст повышен для мужчин до 65 лет и для женщин до 60. Первыми в 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения. Вероятность дожить до этого времени у населения составляет 82,6%, подсчитали эксперты ВШЭ. Однако получается, что 17,4 % мужчин умрут раньше.

У женщин ситуация более благоприятная. Шансы достичь 63 лет у представительниц прекрасного пола составляют около 93%.

Читайте по теме: Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?

Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?