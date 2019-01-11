The Economist: котировки рубля на 70% ниже справедливого курса

В экономическом журнале The Economist появилась статья, в которой говориться о недооцененности русского рубля. Стоимость российской валюты на 70% меньше, чем справедливый курс.

Как считают экономические эксперты, многие не ценят российский рубль в сравнении с долларом США на основании выпуска «индекса Биг Мака», который позволил сделать оценку покупательной способности валюты на примере покупки известного гамбургера Биг Мак.

Данный индекс журнал ведет начиная с 1986 года. Список всех ингредиентов бургера является одинаковым для всех стран., где есть сеть ресторанов Макдональдс. По теории о паритете покупательной способности валют, помещенных в идеальную ситуацию на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. Так разная цена Биг Мака станет наглядным примером недооцененности конкретной валюты.

По мнению экспертов журнала, каждая валюта остается недооцененной по сравнению с долларом США. Рубль занимает последнее место с этим показателем. В США бургер можно купить за 373 рубля на наши деньги, а в России всего за 130.

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