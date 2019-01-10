Новой резервной валютой мира будет юань, а не рубль

Китайская государственная валюта юань может заменить доллар в качестве будущей мировой резервной валюты. Данное заявление сделал глава Банка Англии Марк Карни в среду, 9 января.
Еще в декабре прошлого, 2018 года стартовала дедолларизация экономики в России. Наглядным примером данного процесса является размещение Министерства финансов РФ государственных облигаций в евро. Также оплата поставок С-400 в Турцию была произведена уже в нацвалютах.
Евро также начал укреплять свои позиции, о чем свидетельствует новая программа Еврокомиссии по усилении роли валюты, чтобы та была полноценным участником международной экономической арены.
Заявление, сделанное главой Банка Англии Марка Карни о китайском юане также вполне ожидаемо. "С течением времени разобщенность между реальной жизнью и финансовой сферой, вероятно, уменьшится, и в процессе могут появиться другие резервные валюты. Во-первых, я ожидаю, что это будет юань", — отметил банкир.
Ранее Правда.Ру писала о том, что растет количество скептиков в отношении перспектив американской валюты. Аналитики предсказывают повторение кризиса 2008 года и утрату долларом статуса главной мировой резервной валюты.
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