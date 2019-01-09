После Турции и Египта: России предсказали место в десятке крупнейших экономик мира

К 2030 году Российская Федерация может попасть в десятку стран с крупнейшей экономикой в мире. Данный прогноз сделали финансовые эксперты банка Standard Chartered.
По мнению аналитиков, у России есть все шансы, чтобы попасть сразу на восьмое место в экономической десятке. За нами, на 9 и 10 месте находятся Япония и Германия.
Первое место займет Китай, ВВП данного государства достигнет 64, трлн долларов. Второе место может занять Индия, уступив Китаю чуть около 20 трлн долларов. ВВП Индии может достичь 46,3 трлн долларов. Тройку лидеров завершат Соединенные Штаты Америки их ВВП достигнет 31 трлн долларов. Также после Америки в рейтинге расположились Индонезия, Турция, Бразилия и Египет. ВВП данных стран не превышает 11 трлн долларов.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что прогноз Всемирного банка в отношении положительных перспектив российской экономики — является "поверхностным". Об этом рассказал эксперт РАН Александр Широв.
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